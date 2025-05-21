Fethiye'de AK Parti Binasına Taşlı Saldırı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına maskeli bir kişinin taşlı saldırıda bulunması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kesikkapı Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki binaya saat 04.00 sıralarında maskeli kişi tarafından parke taşı atıldı. Saldırı sonucu binanın giriş kapısındaki cam zarar gördü.

Sabah saatlerinde yapılan ihbar üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şapkalı ve maskeli kişinin dört kez cama taş attığı görülüyor.