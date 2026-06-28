Fethiye\'de Alkollü Sürücü Motosikletliye Çarptı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Veysel Aydın (33) yaşamını yitirdi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Ölüdeniz yolu üzerindeki Baha Şıkman Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü Veysel Aydın (33) yönetimindeki motosikletle Emirhan Alagöz'ün (21) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aydın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın kaza yerindeki incelemesinin ardından Veysel Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı ve çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün savrulduğu görüldü. Polis olay yerinde yaptığı kontrolde; otomobilin sürücüsü Emirhan Alagöz'ün 1.62 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Veysel Aydın'ın, bir döner işletmesinde çalıştığı ve kısa süre önce evlendiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.