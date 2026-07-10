Fethiye'de Türkiye-Çin Dostluğu Danslarla Kutlandı - Son Dakika
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Fethiye'de Türkiye-Çin Dostluğu Danslarla Kutlandı

10.07.2026 10:17  Güncelleme: 11:29
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Fethiye Telmessos Antik Tiyatrosu, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılında düzenlenen kültürel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans ve Müzik Topluluğu, 'İpek Yolunun Uyumu' adlı gösteriyle sanatseverlerle buluştu. Gecede 'Üsküdar'a Gider İken' adlı eser Türkçe ve Çince seslendirildi.

(MUĞLA)- Fethiye Telmessos Antik Tiyatrosu, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı dolayısıyla düzenlenen kültürel etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı dolayısıyla düzenlenen kültürel etkinlikler kapsamında Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans ve Müzik Topluluğu, Fethiye Telmessos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu. Geceye; Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli ve Veli Uysal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TÜRK DİNLEYİCİLERE SÜRPRİZ

Tarihi Telmessos Antik Tiyatrosu'nun atmosferinde gerçekleştirilen programda, "İpek Yolunun Uyumu" adlı gala gösterisi sahnelendi. Geleneksel Çin dansları ve müziklerinden oluşan gösteriler, izleyicilere sanatın evrensel dilini yansıttı. Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise topluluğun Türk dinleyicilere sürpriz yaparak " Üsküdar'a Gider İken" adlı eseri Türkçe ve Çince seslendirmesi oldu. Büyük beğeni toplayan performans, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Türkiye-Çin Dostluğu Danslarla Kutlandı - Son Dakika

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