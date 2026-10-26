Fethiye\'de Çinli turist sayısı 2025\'te 88 bini aştı, 2026 hedefi 150-160 bin oldu

(MUĞLA) - İngiliz turistlerin rağbet gösterdiği Fethiye'de turizmciler yeni pazarlara açılma arayışıyla rotasını Çin'e çevirdiler. İlçeye gelen Çinli turist sayısı geçen yıl 88 bini aştı. Bu yıl sayının 150-160 bine çıkması bekleniyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizmde pazar çeşitlendirme çalışmaları hız kazanıyor. Yıllardır ilçenin en büyük yabancı turist kaynağı olan İngiltere pazarında talebin beklentilerin altında kalabileceğine yönelik değerlendirmeler, alternatif ülkelere yönelimi gündeme taşıdı.

Çinli turistlerin özellikle macera turizmine gösterdiği ilgi ise Fethiye için önemli bir pazar oluşturuyor. Fethiye Belediyesi verilerine göre, 2025 yılında ilçeye gelen İngiliz ziyaretçi sayısı 515 bin 216'ya ulaştı. Rusya'dan 109 bin 817, Çin'den ise 88 bin 216 turist geldi. Çin, bu rakamla ilçeye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında üçüncü sıraya yerleşti.

BABADAĞ ÇİNLİ TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Çin pazarındaki hareketlilik, Babadağ'daki yamaç paraşütü faaliyetlerinde de kendini gösterdi. 2025 yılında Babadağ'da yaklaşık 195 bin yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi. Uçuş yapanlar arasında Çinli ziyaretçiler, Türk vatandaşlarının ardından ikinci sırada yer aldı. Çinli turistlerin gerçekleştirdiği uçuş sayısı yaklaşık 33 bin olarak kayıtlara geçti.

Bu tablonun, Fethiye'nin doğa ve macera turizmi potansiyelinin Çin pazarında karşılık bulduğunu gösterdiği, bununla birlikte hedefin yalnızca yamaç paraşütü için gelen ziyaretçilerin sayısını artırmak değil, bu ilgiyi daha uzun konaklamalara ve farklı turizm deneyimlerine dönüştürmek olduğu belirtildi.

ÇİNLİ TURİST SAYISINDA İKİ YILDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın paylaştığı bilgilere göre, ilçeye gelen Çinli turist sayısı 2024'te yaklaşık 40 bin seviyesindeyken 2025'te 88 binin üzerine çıktı. Belediye, 2026 yılında Çinli ziyaretçi sayısını 150-160 bin aralığına taşımayı amaçlıyor.

Bu hedef doğrultusunda Çin'deki turizm fuarlarına katılım, Çince tanıtım materyallerinin hazırlanması ve Çinli diplomatik temsilcilerin Fethiye'de ağırlanması gibi çalışmalar yürütülüyor. İlçenin turistik noktalarına Çince yönlendirme tabelaları yerleştirilmesi de ziyaretçilerin deneyimini kolaylaştırmaya yönelik adımlar arasında bulunuyor.

Fethiye ile Çin'in Huzhou kenti arasındaki kardeş şehir ilişkisi de kültürel ve turistik iş birliğini geliştirme çabalarına katkı sunuyor. Türkiye'nin Çin vatandaşlarına yönelik turistik seyahatlerde vize muafiyeti uygulaması da iki ülke arasındaki turizm hareketliliğini destekleyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

İNGİLİZ PAZARINDAKİ DÜŞÜŞ SEKTÖRÜN GÜNDEMİNDE

Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, 2025 turizm sezonuna ilişkin değerlendirmesinde İngiltere pazarında beklenen ziyaretçi rakamlarına ulaşılamayabileceğini, yüzde 1-2 düzeyinde düşüş olabileceğini ifade etti.

Uysal, Çinli turistlerin sayısal açıdan önemli bir potansiyel taşıdığını ancak konaklama sürelerinin çoğunlukla bir veya iki günle sınırlı kaldığını dile getirdi.

Ziyaretçi sayısındaki artışın tek başına yeterli olmayabileceğine işaret eden Fethiyeli turizmciler, Çin pazarından elde edilecek turizm gelirinin büyümesi için konaklama süresinin uzatılması ve ziyaretçilerin ilçedeki harcamalarının artırılmasının da önem taşıdığını vurguladı.

HAVA OYUNLARI FESTİVALİ ULUSLARARASI TANITIMIN PARÇASI

Fethiye'nin uluslararası görünürlüğünü artırmayı amaçlayan organizasyonlardan biri de 21-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali oldu.

Farklı ülkelerden sporcuları ve havacılık tutkunlarını buluşturan festival kapsamında yamaç paraşütü uçuşlarının yanı sıra akrobasi, serbest düşüş ve çeşitli hava gösterileri gerçekleştirildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, festivalin açılışında yaptığı konuşmada organizasyonun ilçenin doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtma hedefi taşıdığını belirtti.

Etkinliğin uluslararası medya aracılığıyla Fethiye'nin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlaması amaçlandı.