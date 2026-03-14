Fethiye'de Çocuklar İçin Protesto Gösterisi
Fethiye'de Çocuklar İçin Protesto Gösterisi

14.03.2026 16:30
Fethiye'de, Filistin ve İran'da ölen çocuklar için 'Zalime lanet mazluma dua' sloganıyla protesto düzenlendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Filistin ve İran'da ölen çocuklar için protesto gösterisi düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Fethiye Temsilciliği ile Milli Gençlik Vakfınca Beşkaza Meydanı'nda "Zalime lanet mazluma dua" sloganıyla protesto gösterisi yapıldı.

Meydana, Filistin ve İran'da ölen çocukların giydiği elbiseleri temsilen kanlı elbiseler ile kefen bırakıldı.

AGD Fethiye Başkan Yardımcısı Seyit Arık, açıklamasında, dünyanın gözü önünde gerçekleşen zulme karşı vicdanlarının sesini yükseltmek için toplandıklarını söyledi.

Gazze'de aylardır devam eden katliamın bir savaş değil soykırıma dönüştüğünü vurgulayan Arık, "Kadınlar, çocuklar, hastanelerin hedef alındığı saldırılar insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmektedir. Zulme sessiz kalmak zulme ortak olmaktır." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Filistin, Politika, Fethiye, Güncel, Muğla, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
