Fethiye'de Doğa Yürüyüşünde Kaza: Ayağı Kırılan Adam Kurtarıldı
Fethiye'de Doğa Yürüyüşünde Kaza: Ayağı Kırılan Adam Kurtarıldı

Fethiye\'de Doğa Yürüyüşünde Kaza: Ayağı Kırılan Adam Kurtarıldı
13.04.2026 22:40
Fethiye'de Likya Yolu'nda yürüyüş yaparken ayağını kıran 61 yaşındaki F.D. kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tarihi Likya Yolu'nda doğa yürüyüşü yaptığı sırada ayağı kırılan kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kayaköy Mahallesi'ndeki Likya Yolu'nun bir parkurunda yürüyüş yapan F.D. (61) düşerek ayağını kırdı.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan F.D, sedyeyle ambulansa taşındı.

Yaralı, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
Eskişehir’de 32 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu Eskişehir'de 32 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
İran fena zarar verdi: ABD eski uçaklarını depodan çıkarıyor İran fena zarar verdi: ABD eski uçaklarını depodan çıkarıyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz

22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
21:58
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
20:28
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya’ya
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya
20:16
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
