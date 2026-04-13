Fethiye\'de Doğa Yürüyüşünde Kaza: Ayağı Kırılan Adam Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tarihi Likya Yolu'nda doğa yürüyüşü yaptığı sırada ayağı kırılan kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kayaköy Mahallesi'ndeki Likya Yolu'nun bir parkurunda yürüyüş yapan F.D. (61) düşerek ayağını kırdı.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan F.D, sedyeyle ambulansa taşındı.
Yaralı, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.
