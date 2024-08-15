Fethiye\'de feribotta düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde feribotta biri çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, şehir hatlarındaki yolcu feribotunda Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi personelince denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, biri çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.