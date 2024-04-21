Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişiyi, sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye açıklarında yaralanan kişi Sahil Güvenlik tarafından hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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