Fethiye'de İngiliz kadın engelli kedilere bakıyor - Son Dakika
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Fethiye'de İngiliz kadın engelli kedilere bakıyor

Fethiye\'de İngiliz kadın engelli kedilere bakıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiliz kadın, engelli kediler ve yavruların bakımını yapıyor. Sherilee Francis, sokakta yaşayamayacak durumda olan engelli, felçli ve yavrulu 10 kedinin bakımını sürdürüyor. Francis, evinde engelli kedilere özel bir oda düzenleyerek onlara yoğun bakım sağlıyor ve iyileşen hayvanları sahiplendiriyor.

04.05.2024 13:12
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiliz kadın "Cat House" adını verdiği odasında engelli kediler ile yavruların bakımını yapıyor.

İngiltere'de veteriner teknikerliğinden mezun olan ve ilçede yaşayan havyansever Sherilee Francis (38), gönüllü olarak barınaklarda bir süre hayvanlara yardım etmek için çalıştı. Burada özellikle yenidoğan ve engelli kedilerin geceleri de bakıma ihtiyacı olduğunu düşünen Francis, ilk olarak sokakta sahipsiz ve kötü durumda olan bazı kedi yavrularını evine götürdü.

Hayvan sayısının artmasıyla bir odasını kediler için dekore ettiren Francis, "Cat House" adını verdiği odaya yenidoğan ve yaralı hayvanlar için yoğun bakım ünitesi koydu.

Tedavi süreci tamamlanan hayvanları tekrar sokağa bırakan Francis, sokakta yaşayamayacak durumda engelli, felçli ve yavrulu 10 kedinin bakımını sürdürüyor.

Francis, AA muhabirine, evinde özellikle engelli kedi ve yavrulara baktığını anlatarak, "Biliyorsunuz ki felçli kedilerin evde bakılmaları zor oluyor ve bu yüzden kimse onları evlerinde istemiyor ya da onları uyutabiliyorlar. İlk felçli kedim Badem'i eve aldım ve ona bakmaya başladım. Sonra yanıma bir tane daha aldım. Sonra buraya dışarıda hayatta kalamayacak olan engelli kediler için bir alan yapmaya karar verdim. Eğer normal şartlarda kedilerim olsaydı onları evde tutmak yerine doğaya bırakırdım. Sokakta tek başlarına yaşayamayacak kediler olduğundan onları buraya getirmek zorundaydım." diye konuştu.

"Kediler buradaki oyuncaklarla oynarken çok eğleniyorlar"

Evinde engelli kedilerle anne olanları ayrı bölümlerde tuttuğunu belirten Francis, şunları kaydetti:

"Buradaki eşyalarla oynayabiliyorlar ya da tırmanabiliyorlar. Eğer dışarıdan getirilmişse aşılarını yapıyor ve kısırlaştırıyoruz. Sağlıklı oldukları zaman onlara yuva bulabiliyoruz ya da geri doğaya bırakabiliyoruz. Kediler buradaki oyuncaklarla oynarken çok eğleniyorlar. Özellikle geceleri ben uyurken etrafta çılgınca dolaşıp oyun oynadıklarını duyabiliyorum ve odada filler varmış gibi oluyor. Odaya kediler için yoğun bakım ünitesi aldım. Bunu eğer yavru kedi yeni doğmuş ve annesi yoksa sağlıklı koşullarda büyüyebilmesi için onu bu alete koyuyorum. Makine sıcaklığı düzenliyor ve yavru kediye normalde annesinin vermesi gereken ısıyı veriyor. Bundan birkaç gün sonra buna alışıyorlar ve yaklaşık iki hafta boyunca kalıyorlar. İki hafta sonra onları dışarı çıkartıyorum ve sterilize edilmiş karantina odalarına alıyorum böylece yemek yeme gibi davranışlara alışmaya başlıyor."

Francis, yolda hasta bir kedi görüldüğünde, ona evini açmanın ya da hayvanı bir veterinere götürmenin önemli olduğunu vurguladı.

İyileşen hayvanları sosyal medya üzerinden sahiplendirdiğini dile getiren Francis, "Lütfen satın almayın sahiplenin. Bu hayatınızı değiştirir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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