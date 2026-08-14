Fethiye'de Kaza: 1 Ölü, 2 Polis Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kazada 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bir kaza ihbarına giden iki trafik polisinin bulunduğu otomobil, Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde Muhammet Furkan B'nin kullandığı 35 BDR 044 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Muhammet Furkan B. ile polisler ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.