Fethiye\'de Kıbrıs Gazisine Madalya

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazi Abdurrahim Kısa'ya madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kısa'ya madalya ve beratını evinde takdim etti.

Kaymakam Akkaya, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Muharip Gazi Abdurrahim Kısa'ya tevcih edilen "Milli Mücadele Madalya ve Beratı"nı takdim etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Tarihi şan, zafer ve kahramanlık destanlarıyla dolu aziz milletin unutulmaz zaferlerinden birinin de Kıbrıs Barış Harekatı olduğunu belirten Akkaya, "Bu destansı mücadelede vatanı için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazimiz Abdurrahim Kısa'ya şükranlarımı sunuyorum." dedi.