Fethiye'de Kurt Köpeği Polisleri Saldırdı - Son Dakika
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Fethiye'de Kurt Köpeği Polisleri Saldırdı

Fethiye\'de Kurt Köpeği Polisleri Saldırdı

Cumhuriyet Bayramı'nda kurt köpeği bir polis memurunu yaraladı, sahibi hakkında işlem yapıldı.

31.10.2024 20:09
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, sahipli bir kurt köpeğinin, görevli polislere saldırması sonucu 1 polis memuru yaralandı. Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Ekim Salı günü Beşkaza Meydanı Kordon Boyu'nda meydana geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı meydanda görevlendirilen polis memuru Uğur Yıldırım'a, iddiaya göre, alanda bulunan ve sahibinin de yanında olduğu bir kurt köpeği saldırdı. Polis memuru Yıldırım, köpeğin elini ısırması sonucu yaralandı. Köpek çevredekiler tarafından uzaklaştırılırken, tekrar alana gelen kurt köpeği bu kez de görevli polis memuru Sadi Beyhan'a saldırdı. Polis memuru Beyhan saldırıyı yara almadan atlatırken, elinden yaralanan polis memuru Uğur Yıldırım ise ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 gün rapor verilen Yıldırım, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan, köpeğin başıboş bırakılması sebebiyle sahibi hakkında Fethiye Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan kurt köpeğinin polislere saldırı anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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