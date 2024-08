Fethiye\'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Güncel

Saniyeler içinde can veren baba kız yan yana toprağa verildi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Fethiye - Muğla Karayolu Çamköy Eski Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Tuğba C. idaresindeki 06 EHT 614 plakalı minibüs, iddiaya göre aniden şerit değiştirince arkasından gelen Yaşar T. idaresindeki 34 CGE 769 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki araç sürücüsü ile minibüste bulunan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına an be an kaydedildi. Görüntülerde, şerit değiştiren minibüse, hızlı bir şekilde kavşağa giren otomobilin çarpma anı ve ardından minibüsün devrilmesi yer alıyor.