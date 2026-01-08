Fethiye Belediyesi'nden "Motosiklet Teori Eğitimi"

(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen "Motosiklet Teori Eğitimi", Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eğitime, motosiklet kullanıcıları ile motosiklete ilgi duyan çok sayıda vatandaş katıldı.

Fethiye Belediyesi, Özer Olgun Kültür Merkezi'nde "Motosiklet Teori Eğitimi" gerçekleştirdi. Eğitime, motosiklet kullanıcıları ve motosiklete ilgi duyan çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Programda, eğitmen Zafer Akçay tarafından motosiklet kullanımıyla ilgili kapsamlı bir sunum yapıldı. Akçay; güvenli sürüş teknikleri, trafik kuralları, koruyucu ekipman kullanımı ve sürüş sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktardı.

Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, motosiklet kullanımında bilinçlenmenin trafik güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek, belediye olarak bu tür eğitim çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.