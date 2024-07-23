Fethiye'de Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı Yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.
Fethiye Belediyesi ve Likya Kadın Kooperatifi işbirliğinde Salı Pazarı ile belediye hizmet binasının önünde etkinlik düzenlendi.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın katıldığı etkinlikte, vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, etkinliğin belediyede gelenek hale geldiğini söyledi.
Aşurenin kurumun aşevinde yapıldığını belirten Bolelli, "İlgi çok yoğun. Bu vesileyle Muharrem ayının mübarek olmasını diliyorum. Allah kabul etsin." dedi.
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