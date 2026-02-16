Fethiye'de Öğrencilere Dolandırıcılık Eğitimi - Son Dakika
Fethiye'de Öğrencilere Dolandırıcılık Eğitimi

Fethiye'de Öğrencilere Dolandırıcılık Eğitimi
16.02.2026 16:10
Fethiye'de üniversite öğrencilerine bilişim dolandırıcılığına karşı bilgilendirme etkinliği yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üniversite öğrencileri, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık olaylarında mağdur olmamaları için bilgilendirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen farkındalık etkinliğinde, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Uğur Bengi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği ekipleri sunum yaptı.

Programda konuşan Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, son dönemde bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçlarında özellikle üniversite öğrencilerinin hedef alındığını söyledi.

Karartı, bilişim yoluyla işlenen suçlarda ülkede olduğu gibi ilçede de bir artışın söz konusu olduğunu dile getirdi.

Bazen yapılan eylemlerin hukuki anlam ve sonuçlarının başta düşünülmediğini belirten Karartı, "Sonrasında karşılaşacağımız tablo mahkemelerde sanık, sonraki aşamada da hükümlü olmamıza neden olabilir. Daha gençliğinin baharında meslek hayatına başlamamış öğrenciler açısından bu farkındalık çok önemli." dedi.

Karartı, bu suçların önüne geçebilmek için taşın altına ellerini koyduklarını kaydetti.

Öğrencilerden bu anlamda kendilerine her şeyi sormalarını isteyen Karartı, "Günümüz bilişim dünyası. Burada işlenen suçlar bizim öncelikli hedefimiz ve amacımız bu suçları önlemek. Sizleri geleceği parlak yarınlarımız olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ise bu ülkeyi ileriye taşıyacak olanların gençler olduğunu dile getirdi.

Gençleri korumanın devletin bütün organlarının asli görevi olduğunu vurgulayan Kaçar, "Kıymetli öğrenciler, sizleri korumak en fazla sizin vazifeniz. Siz kendinizi koruyup kollamazsanız hiç kimse sizi koruyamaz." dedi.

Programa Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

Fethiye'de Öğrencilere Dolandırıcılık Eğitimi

Fethiye'de Öğrencilere Dolandırıcılık Eğitimi
