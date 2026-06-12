Fethiye ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, 8 Haziran'da operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Organize Suç Operasyonu - Son Dakika
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