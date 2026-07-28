Fethiye'de Orman Yangını Hasar Tespiti Yapılıyor - Son Dakika
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Fethiye'de Orman Yangını Hasar Tespiti Yapılıyor

Fethiye\'de Orman Yangını Hasar Tespiti Yapılıyor
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Fethiye'de yangın sonrası hasar tespit çalışmaları başladı, mağdurlara destek sağlanacak.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangınından etkilenen alanda hasar tespit çalışması yapılıyor.

Gökçeovacık Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınının ardından belediye, tüm ilgili birimleriyle sahaya indi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangından etkilenen alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

Belediye tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonunca hazırlanacak rapor doğrultusunda mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli destekler ilgili birimler tarafından hayata geçirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, hasar tespit komisyonunun çalışmaları sonrası ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli destekleri en kısa sürede ulaştırılacağını belirtti.

Belediye olarak afetin ilk anından itibaren olduğu gibi bundan sonraki süreçte de vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini kaydeden Aras, "Doğamızı yeniden yeşertmek, yaraları birlikte sarmak ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.

Gökçeovacık Mahallesi'nde 22 Temmuz'da çıkan yangın İnlice Mahallesi'ne kadar ulaşmış ve buradaki bazı evler tahliye edilmişti, yangın 23 Temmuz'da kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Fethiye, Güncel, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Orman Yangını Hasar Tespiti Yapılıyor - Son Dakika

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