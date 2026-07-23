Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altında

23.07.2026 07:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor, kontrol altında.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Gökçeovacık Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından İnlice Mahallesi'ne ulaşan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi. Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Gökçeovacık Mahallesi'nde dün çıkan yangın, İnlice Mahallesi'ne kadar ulaşmış, İnlice Mahallesi'nde bazı evler tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, Fethiye, Güncel, Muğla, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’ye yayılıyor Dev etçil çekirgeler Başkent’te görüldü Türkiye'ye yayılıyor! Dev etçil çekirgeler Başkent'te görüldü
TBMM’de kritik eşik geçildi Emekli zammı teklifinde kritik gelişme TBMM'de kritik eşik geçildi! Emekli zammı teklifinde kritik gelişme
Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
ABD İran’ı vurdu Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar ABD İran'ı vurdu! Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar
Zeydan Karalar’dan Özgür Özel’e soğuk duş: CHP’de kalacağım Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'e soğuk duş: CHP'de kalacağım
Özel’in yeni parti açıklaması CHP’yi sarstı 1 saatte 387 bin üye istifa etti Özel'in yeni parti açıklaması CHP'yi sarstı! 1 saatte 387 bin üye istifa etti

07:25
Savaşta yeni perde ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
07:12
Dünya Trump’ı değil, arkasındaki genci konuşuyor Fena trolledi
Dünya Trump'ı değil, arkasındaki genci konuşuyor! Fena trolledi
07:04
Bali’de akılalmaz vurgun Instagram bahanesiyle 14 bin dolar çaldı
Bali'de akılalmaz vurgun! Instagram bahanesiyle 14 bin dolar çaldı
06:49
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
06:40
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu’nun ölümünde Enver Altaylı’nın parmağı var
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var
05:01
Gazeteciye restoranda kanlı infaz Kahvaltı yaparken öldürdüler
Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 07:45:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.