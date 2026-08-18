Fethiye'de Orman Yangınına Müdahele
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gökçeovacık'ta çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA
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