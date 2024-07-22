Muğla'nın Fethiye ilçesinde otobüsün çarptığı yaya, hayatını kaybetti.
Foça Mahallesi 112. Sokak'ta 06 BIP 125 plakalı tur otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Önder'e (60) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Otobüs Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?