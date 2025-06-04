Muğla'nın Fethiye ilçesinde restoranın tavanındaki malzemenin düşmesi sonucu biri çocuk 5 yabancı uyruklu yaralandı.
Karagedik Mahallesi Çalış mevkisindeki bir restoranın tavanındaki malzeme masada oturanların üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan biri çocuk 5 turist, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Restoranın Tavanı Düştü: 5 Yaralı - Son Dakika
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