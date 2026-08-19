Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki teknede 9 kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 9 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 9 kişinin bulunduğu 20 metre uzunluğundaki teknenin makine arızası nedeniyle Akvaryum Koyu önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler tarafından teknedeki 9 kişi kurtarıldı.
KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne ise kıyıya getirildi.
Kaynak: AA
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