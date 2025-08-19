Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu sekiz metre boyundaki teknenin Kızılada önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 4 kişiyi kurtardı, tekneyi TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek Ece Marina'ya yanaştırdı.
Fethiye'de Sürüklenen Teknedeki 4 Kişi Kurtarıldı
