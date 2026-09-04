Fethiye'de tamirat için gittiği binada asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Fethiye'de tamirat için gittiği binada asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir binaya tamirat için giden Durmuş Ünal (49), asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, Ünal'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde asansör boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi.

Taşyaka Mahallesi 141. Sokak'ta bir binaya tamirat için gelen Durmuş Ünal (49), asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin tamamlanmasının ardından Ünal'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de tamirat için gittiği binada asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de tamirat için gittiği binada asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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