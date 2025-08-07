Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki teknenin Fethiye önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 2 kişiyi kurtardı, tekneyi TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek Karagözler Mahallesi'ndeki iskeleye yanaştırdı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Tekne Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?