Fethiye'de Tekne Yangını: 115 Yolcu Tahliye Edildi - Son Dakika
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Fethiye'de Tekne Yangını: 115 Yolcu Tahliye Edildi

Fethiye\'de Tekne Yangını: 115 Yolcu Tahliye Edildi
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Fethiye'de bir gezi teknesinde çıkan yangında 115 yolcu denize atlayarak tahliye edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde koydaki gezi teknesinde yangın çıktı. Can yeleği giyip denize atlayan, aralarında çocukların da olduğu 115 yolcunun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Fethiye ilçesi Katrancı Koyu'nda meydana geldi. Toys Boat adlı teknenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sardı. Teknede aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi, can yeleklerini giyip suya atladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denize atlayan yolcuların tahliyesi için çalışma başlatılırken, bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Teknenin büyük ölçüde yandığı ve batmaya başladığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Fethiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Tekne Yangını: 115 Yolcu Tahliye Edildi - Son Dakika

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