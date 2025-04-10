Fethiye'de Tekne Yangını: 4 Tekne Zarar Gördü, Can Kaybı Yok

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Fethiye'de özel bir marinada bugün sabah saatlerinde çıkan tekne yangınına, 11 itfaiye aracı ve 30 personelle müdahale etti. Dört teknenin zarar gördüğü yangında can kaybı bulunmadığı bildirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karagözler Mahallesi'nde bulunan özel bir marinada bağlı teknede bugün saat 08.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri, yangına kısa sürede 11 itfaiye aracı ve 30 personelle müdahale etti.

Rüzgarın şiddetli nedeniyle alevler kısa sürede diğer teknelere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 200 teknenin bağlı olduğu marinada çıkan yangında dört tekne zarar gördü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, "Fethiye ilçesi Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan, Fethiye Liman Başkanlığı sorumluluk sahasında olan özel bir marinada sabah saat 08.30 sıralarında teknede yangın çıktı. 08.32 sıralarında ekiplerimiz hareke geçti ve 08.40 sularında tekne yangınına müdahale başladı. 11 araç ve 30 personelle yangına müdahale edildi. Tekne yangınlarında yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor" denildi.