Fethiye'de Ticari Yatta Yaralı Tahliyesi
Fethiye açıklarında yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki ticari yatta yaralanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında ticari yatta 1 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Ticari Yatta Yaralı Tahliyesi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?