Fethiye'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Engin D. yönetimindeki 34 CTL 136 plakalı otomobil, Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda karşı yönden gelen bir taksiye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil bir minibüse çarparak durabildi.

Kaza sırasında otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün kardeşi Emircan D. (24) kapısı açılan araçtan yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.