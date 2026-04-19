Fethiye'de Uluslararası Konferanslar Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye'de Uluslararası Konferanslar Başladı

Fethiye\'de Uluslararası Konferanslar Başladı
19.04.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de 62 ülkeden 850 bilim insanı ile iki uluslararası teknoloji konferansı başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "11. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı" ile "4. Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı" başladı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelin kongre merkezinde başlayan konferanslara, 62 ülkeden 850 bilim insanı katılıyor.

Konferanslara başkanlık yapan Prof. Dr. Ali Gencer, AA muhabirine, amaçlarının barış içinde daha yaşanılabilir dünyanın inşasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Özellikle 1991 yılı sonrasında imzalanan bazı anlaşmalarla iklim değişikliğine ve karbon salımını önlemeye yönelik çalışmalar açısından yenilikçi ve çevre dostu teknolojilerin gelişiminde önemli mesafeler alındığını ifade eden Gencer, etkinlikte süperiletken teknolojiler, manyetizma teknolojileri ile son zamanda hızla gelişen ve birbiriyle iç içe geçen interdisipliner yapı altında kuantum teknolojilerindeki gelişmelerin inceleneceğini anlattı.

"Türkiye'nin teknoloji yarışında faydamız olsun istiyoruz"

Türkiye'nin yeraltı zenginlikleri açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu vurgulayan Gencer, şunları kaydetti:

"Yer altındaki zenginliklerimizi insanlık yararına dönüştürme süreçleri yüksek teknoloji, bilgi birikimi, altyapı ve insan kaynağı içermektedir. Türkiye'de her ne kadar bir mesafe alınsa da bu alanda yapılması gereken, kendi başımıza yapmakta zorlandığımız hususlarda uluslararası yararlı, makbul enstitülerle işbirliğine gitmek. Türkiye'nin teknoloji yarışında bir nebze tuzumuz, faydamız olsun istiyoruz. Bu yüzden bu kongreyi düzenliyoruz. Yüksek teknolojideki ağırlığımızı artırmak zorundayız. Bu yüzden de konferanslar iyi platformlardır."

Teknolojik gelişmelere katkı sağlamak için konferanslara emek verdiklerini belirten Gencer, "İnşallah ülkemiz gelişmiş ülkeler liginde yerini koruyacaktır. Türkiye'nin yeni gelişen teknolojilere sahip olması gerekiyor. Bu teknolojiler aynı zamanda mevcut teknolojileri akamete uğratacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Açılış töreninde, alanlarında önemli buluşları olan 6 yabancı bilim insanına ödül verildi.

Konferanslar 26 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

Bilim İnsanı, Teknoloji, Fethiye, Güncel, Muğla, Bilim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Uluslararası Konferanslar Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 16:21:06. #7.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de Uluslararası Konferanslar Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.