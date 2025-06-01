Fethiye'de Yamaç Paraşütü Etkinliği: Uluslararası İşbirlikleri Gelişiyor - Son Dakika
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Fethiye'de Yamaç Paraşütü Etkinliği: Uluslararası İşbirlikleri Gelişiyor

01.06.2025 14:48  Güncelleme: 17:33
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Fethiye Belediyesi, Babadağ'da düzenlediği yamaç paraşütü etkinliği ile İngiltere ve Çin'den misafirler ağırladı. Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye'nin dünya vitrinine taşınması için uluslararası işbirlikleri geliştireceklerini belirtti.

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi, bu hafta sonu Babadağ'da düzenlenen yamaç paraşütü etkinliği kapsamında İngiltere'den ve Çin'den misafirlerini ağırladı. Misafir heyetlerle Babadağ'da yamaç paraşütü yapan Belediye Başkanı Alim Karaca, "Fethiye'yi dünya vitrinine taşıyacak iş birlikleri geliştirmek, hem İngiliz, hem de Çinli dostlarımızla ortak projelere imza atmak ve kardeş şehir ilişkileri kurmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Fethiye'nin özellikle Çin ve Birleşik Krallık turizm piyasalarında daha fazla tanıtılması ve kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Fethiye Belediyesi tarafından bölgeye davet edilen İngiliz ve Çinli misafirler, Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden yamaç paraşütü yaptı.

Londra'dan Fethiye'ye gelen heyette yer alan Arsenal kulübünün önemli hissedarlarından iş insanı Julian Daly'nin hediye ettiği formayla atlayış yapan Karaca, şunları kaydetti:

"Fethiye'yi dünya vitrinine taşıyacak iş birlikleri geliştirmek, hem İngiliz, hem de Çinli dostlarımızla ortak projelere imza atmak ve kardeş şehir ilişkileri kurmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yamaç paraşütü atlayış istatistiklerine bakıldığında ülkemiz dünyada lider konumda. Fethiye çıtayı bu konuda her sene biraz daha yukarı çıkarıyor."

Belediye ve Ticaret Odası olarak katıldıkları fuarların sonuçlarını almaya başladıklarını belirten Karaca, "Londra ve Hollanda turizm fuarlarında gördük ki iyi bir çalışmayla, bölgemize gelen turist sayısını artırabiliyoruz" dedi.

İngiltere heyetinde Arsenal Futbol Kulübü hissedarı, finans uzmanı ve yatırımcı Julian Daly ile birlikte BBC ve Channel 4'te gazetecilik yapmış, Avrupa Komisyonu eski sözcüsü Nigel Gardner da yer aldı.

Konuk heyette, Londra merkezli kültür ve sanat dergisi London Cult. Magazine'in editörü Rus asıllı gazeteci Rina Ilina, İngiltere'de Türkçe ve İngilizce yayın yapan Avrupa gazetesinin sahibi Vatan Öz, St. Albans kentinde üç dönem belediye meclis üyeliği ve belediye başkanlığı yapan M. Salih Gaygusuz ile gençlik politikaları üzerine çalışmalarıyla tanınan Alexandra Faika Harisha-Clark dikkati çeken isimler oldu.

Çinli diplomatlar ilk kez Babadağ'da

Ankara'daki Çin Büyükelçiliği Kültür ve Turizm müsteşarı ile yardımcısının da yer aldığı Çin heyeti, Karaca ile gelecek dönemin yol haritasını değerlendirdi. Çin Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müsteşarı Zhou Meifen ve Yardımcısı Hu Yuzhe, Türkiye'ye gelen Çinli turistler için Fethiye'nin en önemli ziyaret noktalarından birisi olduğunu, bu yüzden ilerleyen süreçte Fethiye ile ilişkilerini sıkılaştıracaklarını ve bu yıl içinde büyük olasılıkla Çin Büyükelçisi'nin de Fethiye'yi ziyaret edeceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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