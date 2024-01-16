Fethiye\'deki Öğrencilerden Gazze\'ye Destek

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup öğrenci, Gazze'de yaşayan çocuklara destek amacıyla kahve satışından elde ettikleri geliri, Kızılay'a teslim etti.

İlçede öğrenim gören orta okul öğrencileri, ailelerinin de desteğiyle Beşkaza Meydanı'na kahve satışı yaptı.

Öğrenciler, satışından elde ettikleri geliri Filistin'deki çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için Kızılay Fethiye Şubesi'ne teslim etti

Bağışın, Filistin'e gönderildiği bildirildi.