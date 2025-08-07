Fethiye'deki Trafik Kazasında İlk Duruşma - Son Dakika
Fethiye'deki Trafik Kazasında İlk Duruşma

07.08.2025 21:14
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bisiklet kazası nedeniyle sanık A.T. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2 bisikletlinin hayatını kaybettiği, 1 bisikletlinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili açılan davada, otomobil sürücüsü ilk kez hakim karşısına çıktı.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık A.T. (72) müştekiler, tarafların avukatları ile CHP Milletvekilleri Gizem Özcan, Cumhur Uzun, Süreyya Öneş Derici ve Mahmut Tanal katıldı.

Sanık A.T, kazaya hızlı seyreden bir kamyonun neden olmuş olabileceğini öne sürdü.

Göcek'te ışıkları geçtikten sonra bisikletli grubu gördüğünü anlatan A.T, "Beni hızlı bir kamyon solladı. Ardından bir ses duydum. Özgür Alkan'ın aracımın önüne düştüğünü gördüm. Kesinlikle ben çarpmadım. Diğerlerine de çarpıp çarpmadığımı bilmiyorum. Kamyon çarpmış olabilir." dedi.

Kazadan yaralı kurtulan Rahmi Gözele, lisanslı bisikletçiler olduklarını, bisikletle ilgili tüm teçhizatlarının tam olduğunu söyledi.

Olay günü herkesin emniyet şeridinden gittiğini belirten Gözele, "Bu GPS kayıtlarında da tamamen görülebilir. Bu kişi arkamızdan gelip çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özgür 50-60 metre ileriye fırladı." ifadelerini kullandı.

Kazadan önce çekilen ve yolda emniyet şeridinden gittikleri görüntüleri mahkeme heyetine izleten Gözele, GPS kayıtlarını da mahkemeye sundu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma öncesi

Duruşma öncesi bir grup bisikletli Beşkaza Meydanı'nda toplandı. Grup ellerinde "Bisikletime çarparsan ölürüm", "Yolu paylaş kornaya değil frene bas", "Özgür Alkan ve İlker Muallim için adalet istiyoruz", "Sağ şerit yasal hakkımız" yazılı dövizler taşıdı.

Gruba, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Cumhur Uzun ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da destek verdi.

Kazada hayatını kaybeden bisikletli Özgür Alkan'ın ablası Şeniz Alkan, yaptığı açıklamada, yasaların yollardaki hız sınırını belirlediğini ve alkollü araç kullanmanın yasal olmadığını ifade etti.

Yasaya uymayanların kaza değil cinayet işlediğini savunan Alkan, "Bunun başka bir açıklaması yok. Adalet istiyoruz. Yasalarla cezaların en ağır şekilde işlemesini istiyoruz. Başka İlkerler, başka Özgürler ölmesin, başkalarının canı yanmasın. Bunun için mücadele ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Alim Karaca ise yaşanan kaza nedeniyle 11 yaşındaki bir çocuğun babasız kaldığını dile getirdi.

Karaca, benzer acıların bir kez daha yaşanmaması için mücadele ettiklerini kaydetti.

Milletvekillerinin de konuşmasından sonra grup, Fethiye Adliyesi'ne kadar pedal çevirdi

Olay

Fethiye-Muğla kara yolunda A.T. idaresindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, 17 Nisan'da Göcek mevkisinde aynı yönde giden bisikletlilere çarpmış, yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmış, Alkan hastanede yaşamını yitirmişti.

Yaralı İlker Muallim (42) ise 15 günlük yaşam mücadelesini kaybederek 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

