Fethiye'nin İsim Babası Şehit Yüzbaşı Fethi Bey, Şehadetinin 112'nci Yılında Törenlerle Anıldı

Fethiye'ye adı verilen ilk Türk hava şehidi Yüzbaşı Fethi Bey, şehadetinin 112'nci yılında Fethiye'de düzenlenen törenle saygı, minnet ve rahmetle anıldı. Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden olan Şehit Fethi Bey için ismini taşıyan anıt önünde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Türk Hava Kurumu Fethiye Şubesi Genç Kanatlar Topluluğu'ndan Berkay Tanç, "Yükseklerdesin" adlı şiiri seslendirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu 3'üncü sınıf öğrencisi ve THK Fethiye Şubesi Genç Kanatlar Topluluğu Lider Yardımcısı Aysun Atalay da günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Torunoğulları: "Türk havacılık tarihi açısından hem hüzünlü, hem de dönüm noktası"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Aykut Torunoğulları, şehit Fethi Bey'in 27 Şubat 1914 tarihinde şehit olduğunu hatırlatarak, bu tarihin Türk havacılık tarihi açısından hem hüzünlü, hem de dönüm noktası niteliğinde olduğunu vurguladı. Torunoğulları, Fethi Bey'in aynı zamanda Beşiktaş Kulübü'nün iç kurucu üyelerinden biri ve ilk sporcuları arasında yer aldığını belirterek, kulüp tarihine ilk şehit üye olarak geçtiğini ifade etti. Fethi Bey'in adının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilçeye verilmesiyle birlikte Fethiye'de birçok okul, cadde ve askeri tesiste yaşatıldığını dile getirdi.

Karaca: "Fethiye adıyla şehrimizin kimliğinde yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğiz"

Fethiye Belediye Başkanı Karaca, konuşmasında, "Ulusal havacılığımızın öncülerinden olan ve adını gururla taşıdığımız tayyareci Fethi Bey'i; şehit Sadık ve Nuri Beyleri ve bu aziz vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Fethi Bey'i hem yüreğimizde hem de Fethiye adıyla şehrimizin kimliğinde yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Karaca, konuşmasının devamında havacılığın ülke savunması ve ekonomik kalkınma açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü hatırlattı. Karaca, "Göklerini koruyamayan milletler yarınlarından emin olamaz. Son dönemde hava sahamızla ilgili yaşanan gelişmeler hepimizi düşündürmektedir. Ancak savunma sanayimizde İHA ve SİHA üretiminde elde edilen başarılar, Türk milletinin azim ve kararlılığının en somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Akkaya: "Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum"

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da konuşmasında, "Şehit Fethi Bey'i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit pilotlarımızı ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu anlamlı törenin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum" dedi.

F-16'lardan saygı uçuşu, paramotorlarla görsel şölen

Konuşmaların ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçakları, şehit Fethi Bey Parkı üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi. Ardından Türk Hava Kurumu'na ait paramotorlar gökyüzünde görsel bir şölen sundu.