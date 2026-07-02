Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesi açıklarında teknelerde rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Dalaman ilçesi açıklarındaki özel teknede rahatsızlanan kişi de tahliye edilerek hastaneye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye ve Dalaman'da 2 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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