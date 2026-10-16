Fetih, zeytin hasadındaki 136 saldırı sonrası İsrail'e acil yaptırım çağrısı yaptı

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlarının ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının, bölgede çatışmaları ve gerilimi tırmandırmayı amaçlayan örgütlü bir aşırılık politikasını yansıttığını belirtti.

Fetih Devrim Konseyi Üyesi ve Hareket Sözcüsü Abdulfettah Devle, İsraillilerin Filistinlilere yönelik öldürme, saldırı düzenleme, mülkleri ve zeytin ağaçlarını yakma ile gazetecileri hedef alma gibi eylemlerinin artmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu suçların "İsrail hükümetinin sistematik terörünü ve desteklediği aşırılık politikasını" yansıttığını ifade eden Devle, suçların boyutu ve artışı karşısında yalnızca kınama açıklamalarının artık yeterli olmadığını vurguladı.

Uluslararası topluma Filistin halkının derhal korunması, İsrail hükümetine acil yaptırımlar uygulanması ve söz konusu suçlardan sorumlu kişilerin hesap vermesinin sağlanması çağrısında bulunan Devle, Filistinlilerin vatanlarına bağlılıklarını sürdürmelerini ve toprakları ile zeytin ağaçlarını korumak için gösterdikleri direnişi takdir etti.

Devle ayrıca, zeytin hasadı sezonunda çiftçilere destek verilmesi ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına karşı korunmaları için geniş katılımlı halk dayanışması çağrısı yaptı.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti, 12 Ekim'de, ayın başından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen, zeytin hasadı sezonuyla bağlantılı 136 saldırının belgelendiğini duyurmuştu.

Genellikle ekim ayının başında başlayıp kasım ayının sonuna kadar süren zeytin hasadı, binlerce Filistinli ailenin başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.