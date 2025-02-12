FETÖ Davası: Eski Astsubaya 15 Yıl Hapis İstemi

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcılığınca, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 20 Ağustos 2024'te adli kontrol tedbiri uygulanan R.Z. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuksuz sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, eski astsubay R.Z'nin, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasında yer aldığı ve örgüte finansal destekte bulunduğu aktarıldı.

Sanığın, FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerdeki sabit ve ankesörlü hatlardan 12 kez arandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, R.Z'nin çalıştığı komutanlar hakkında "mahrem imamlara" bilgi verdiği, gizlilik içinde örgütsel buluşma ve görüşmelere katıldığı ifade edildi.

İddianamedeki beyanında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.