FETÖ davasında 4 emniyet mensubu beraat etti
FETÖ davasında 4 emniyet mensubu beraat etti

12.05.2026 17:28
Eski emniyet mensupları beraat ederken, bir polis memuruna 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge verdikleri iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılandığı davada tutuksuz sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan beraat etti. Tutuklu sanık polis memuru Serkan Dinçer'e ise 6 yıl 10 ay hapis cezası verilerek tutuklulukta olduğu süre göz önüne alınarak Ankara ili dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık polis memuru Serkan Dinçer, hazır edildi. Tutuksuz sanık eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan duruşmaya katıldı.

Duruşmada söz alan Murat Çelik'in avukatı, "Bu bilgileri göndermek benim müvekkilimin ne işine yarayabilir ki? Gün sonunda bu Ayhan Bora Kaplan'ın işine yaradı. Biz bu örgütün Ankara Adliyesi'nde en üst makamlara kadar ulaştığını gördük. Sızıntının da buradan çıktığını anladık. Bu örgütün sesinin kesilmesi lazım. Siyaset gereğini yaptı. Adliye de gereğini yapmalı" dedi.

"İFADE SIZDIRMANIN EMNİYETTEN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Murat Çelik'in bir diğer avukatı da, "İfade sızdırmanın emniyetten olmadığı ortaya çıkmıştır. Davada cezalandırma istenmesi kabul edilemez. Üç yıldan beri süren bu dava emniyete de zarar vermektedir. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne operasyon yaptığı için başlarına gelmedik kalmamıştır buradaki polislerin" savunmasını yaptı.

Tutuksuz sanık eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan da duruşmada söz alarak, "Ben yıllarca devlete hizmet etmiş bir polisim. Hayatımız boyunca FETÖ ile mücadele eden polisler olarak burada FETÖ ile ilişkilendirilmeye çalışıyoruz. Ortaya çıktı ki Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile Serdar Sertçelik'in 'Cevheri Güven'e atın yayınlasın' dediği görüldü. Burada da kimin bilgi sızdırdığı görüldü. Biz herhangi bir suç işlemedik. Bilirkişi raporlarında da bu sabittir. S.K. isimli bir gazeteci de bu PDF'i gönderdiğini açıkladı ancak ona da bir işlem yapılmadı. Biz göndermediğimiz halde yapılıyor işlem" beyanında bulundu.

"BEN BU OLAYLARIN MAĞDURUYUM"

Tutuklu sanık Serkan Dinçer de şu savunmayı yaptı:

"Savcılık mütalaasındaki iddiaları kabul etmiyorum. 18 yıllık meslek hayatımda 80'den fazla maaş ödülü ve takdir belgem vardır. Büyük çoğunluğu da 17-25 Aralık döneminde almışımdır. Yaptığım çalışmaların hepsi gizli operasyonlardı ve hepsi de tutuklandı. Ayrıca darbe gecesi TRT önünde dönemin müdürü Engin Dinç'in yanında görevliydim. Bu olaylarda çok fazla istihbari bilgi edinmişimdir ancak bunların hiçbiri açığa çıkmamıştır. Örgüt üyesi Adil Öksüz'ün iadesinde 2 adet bilirkişi raporum, Fetullah Gülen'in iade talebinde de bir adet bilirkişi raporum vardı. Bu işleri yaptığım sırada şahit olan da şu an Yargıtay üyesi olan savcı Alpaslan Kaya'dır."

Savunmalarım ve kanıtlarım hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır. Tutukluluğum hala devam etmektedir. Burada Ayhan Bora Kaplan talimat veriyor, avukat üyeye belgeyi ulaştırıyor, üye de FETÖ'cü Cevheri Güven'e gönderiyor. Bana gözaltında 'ne istiyorsun Kerem Müdür'den' denilerek gözaltında işkence gördüm ben. Ayan beyan itiraftır bana yönelik iddialar. Oysa 18 yıl boyunca çalıştığım mesai arkadaşlarımın dinlenme talebi bile ısrarla reddedildi. Ben bu olayın mağduruyum, aylardır tutukluyum."

ŞEVKET DEMİRCAN: "ÖRGÜT LEHİNE ÇALIŞAN YARGI MENSUPLARININ OLDUĞU ORTADADIR"

Son sözü sorulan Demircan, "Örgüt lehine çalışan yargı mensuplarının olduğu ortadadır. Bunların değerlendirilmesini istiyorum. FETÖ ile bir bağlantımız yoktur. Beraatimi istiyorum" dedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan'ın "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "gizliliği ihlal" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından beraatine hükmetti. Mahkeme, tutuklu sanık Serkan Dinçer'i ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan takdiri indirim uygulayarak 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Dinçer'in hükümle birlikte Ankara il dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "görevi kötüye kullanma" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 9 yıl 6'şar aydan 21 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyordu. Sanıklardan Serkan Dinçer'in ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

