FETÖ Davasında Eski Danıştay Üyesine Yüce Divan'da Yargılama - Son Dakika
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FETÖ Davasında Eski Danıştay Üyesine Yüce Divan'da Yargılama

Ahmet Eğerci, FETÖ lehine karar verdiği gerekçesiyle Yüce Divan'da 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla yargılanıyor.

20.02.2025 14:49
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Eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait televizyon kanallarına RTÜK tarafından verilen cezaların iptali için açılan davalarda, örgüt lehine karşı oy kullanarak 4 kez "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği gerekçesiyle Yüce Divan'da yargılanmasına başlandı.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda görülen davanın ilk celsesinde, sanık Eğerci ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, iddianame yerine geçen son soruşturmanın açılması kararını okudu. Buna göre Eğerci'nin Danıştay 13. Daire üyesi olduğu dönemde, RTÜK tarafından FETÖ'ye ait televizyon ve radyolara yayınları nedeniyle verilen cezaların iptali için açılan davalarda, örgüt lehine kararlar alınmasını sağlamak için hareket ettiği belirtildi.

Sanık Eğerci'nin, örgüt lehine oy kullandığı farklı kararları nedeniyle 4 kez "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği aktarıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Eğerci, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezası aldığını söyledi.

Dairenin gerekçeli kararında, görevi sırasında verdiği kararlarda örgüt lehine oy kullandığının da yer aldığını belirten Eğerci, Yargıtay'daki fiil ile Yüce Divan'da yargılaması yapılan suçun aynı olduğunu, bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savundu.

Sanık Eğerci, isnat edilen "görevi kötüye kullanma" suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını öne sürerek, "Alınan kararlara muhalif kalmak görevi kötüye kullanmak değil, görev yerine getirmektir. Somut olaylarda, kamu zararına veya kişilerin haksız menfaatine neden olmadım. Kullandığım muhalefet şerhi, hiçbir maddi sonuca neden olmamıştır. Bu davalar, RTÜK lehine sonuçlanmıştır." diye konuştu.

Görevi süresince binlerce karara imza attığını kaydeden sanık Eğerci, "Mesleğimi yaparken hiçbir soruşturma geçirmedim. Gerek Danıştay üyeliği görevini, gerekse de Danıştay tetkik hakimliği görevini yürütürken hiçbir zaman yanlı ve taraflı davranmadım. Görevim süresince kimsenin maşası olmadım ve kendi hür irademle hareket ettim." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ve tanık beyanlarının ardından duruşma, 8 Mayıs'a ertelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FETÖ Davasında Eski Danıştay Üyesine Yüce Divan'da Yargılama - Son Dakika

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