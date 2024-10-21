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FETÖ Elebaşı'nın Ölümü Kutlandı

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Ordulu çaycı, Fetullah Gülen'in ölümüne sevindi; esnafa ücretsiz çay dağıttı.

21.10.2024 20:35
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FETÖ elebaşının ölümüne sevinen esnaf çayları ücretsiz dağıttı

Ordulu çay ocağı işletmecisi, Fetullah Gülen'in ölümünü esnafa ücretsiz çay dağıtarak kutladı

ORDU - Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesine sevinen Ordulu çay ocağı işletmecisi, esnafa bir gün boyunca ücretsiz çay dağıttı.

Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü. Ordulu çay ocağı işletmecisi, sabah uyandığında cep telefonundan örgüt liderinin öldüğü yönündeki haberleri gördü. Ölüm haberine sevinen esnaf, ücretsiz olarak müşterilerine çay vermeye karar verdi. İşyerinin camına ve masasına 'Fetullah Gülen'in ölümü şerefine herkese benden çay' yazan Temel, gün boyunca müşterilerine sınırlı sayıda çayı ücretsiz verdi, hayatında aldığı en güzel haberlerden birinin Fetullah Gülen'in ölmesi olduğunu söyledi.

"Sabah sevindirici bir haberle uyandım"

Çay ocağı işletmecisi Fatih Temel, "FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in ölmesinden dolayı çaylarımı ücretsiz ikram etmeye karar verdim. Müşterilimiz de çok memnun oldu, onların da hoşuna gitti. İnşallah temennimiz bir daha böyle pislikler ile inşallah aynı havayı solumayız. Bunun gibiler tez zamanda ölür diye temenni ediyorum. Sabah Sabah uyandığımda telefonumda bildirim gördüm. Baktım ki FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen ölmüş. İlk başta inanmadım, araştırdığımda öldüğünü anladım. Sevinçle ayağa kalktım ve dükkana gelince çayları ücretsiz dağıtma konusunda karar aldım ve ölmesinin şerefine ücretsiz çay dağıttım" dedi.

"Çok mutlu olduk"

Altınordu ilçesinde hafriyat işi ile uğraşan Üzeyir Kaya isimli esnaf da böyle bir haber karşısında sevindiklerini söyledi. Kaya, "Arkadaşımız güzel bir kutlama başlatmış. Ben, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir terör belasından kurtulduğu için çok mutlu oldum. İnşallah sırada diğer terör elebaşları var" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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