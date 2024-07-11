FETÖ Firarisi Manisa'da Yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 yıldır aranan A.S'nin yakalanması için operasyon düzenledi.
Şüpheli saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.
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