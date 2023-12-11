FETÖ Hükümlüsü Manyas\'ta Yakalandı

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ yöneticisi olma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Şevket A'nın (52) Manyas'ta olduğunu belirledi.
Firari Şevket A, ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalandı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü Şevket A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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