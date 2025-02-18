FETÖ İmamına 3 Yıl Hapis Cezası

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Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet imamı" olduğu iddiasıyla Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Kemalettin Özdemir hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi ancak ceza, etkin pişmanlık ve takdiri indirim hükümleri uygulanarak 3 yıl 1 ay 15 güne indirildi.

Kemalettin Özdemir'in, FETÖ'nün "emniyet imamı" olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı.

Duruşmaya, Özdemir ve avukatları katıldı. Duruşmada Özdemir, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yaptı.

Kemalettin Özdemir'den gizli oturum talebi: Dönemin İçişleri Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı, MİT Başkanı ve yetkilileri dinlensin

Kemalettin Özdemir, "Bu zamana kadar söylemediklerim vardı" diyerek, gizli oturum talebinde bulundu. Özdemir, şunları söyledi:

"2010 yılından itibaren ben bu yapıyla bir mücadeleye girdim. Bu zamana kadar söylemediklerim vardı. Ben ceza alsam da bu ayıbı aileme bırakmak istemiyorum. O yüzden bunları şimdi söylemek istiyorum. Belki gizli bir oturum yapılır ve anlatabilirim. Bir kısım bakanların burada tanık olarak dinlenmesini istiyorum.

Dönemin İçişleri Bakanı, MİT Başkanı ile aylarca Hilton Otel'in 5'inci katında benden bilgiler alındı. Görüntüler de var, kayıt alındı. Ben artık dayanamıyorum bu iftiralara. İsmen şahsen devlet yetkililerinin isimlerini tek tek arz ederim gizli bir oturumda, çünkü devletimin isimlerinin medyada bahis konusu olması içimi acıtır. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de dinlenmesini istiyorum."

Özdemir'in avukatı da "Müvekkilim, savcıyı günlerce bilgilendiriyor. MİT Başkanı dahil tüm yetkililerini bilgilendiriyor. Bu davada Kemalettin Özdemir'e ceza çıkarsa tüm FETÖ davaları zarar görür" savunmasını yaparak Özdemir'in beraatini istedi. Avukat aksi takdirde ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Etkin pişmanlık hükümleri ve takdiri indirim uygulandı

Kararını açıklayan Mahkeme heyeti, sanık Kemalettin Özdemir'in, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçunun sabit olduğuna karar vererek, sanığa 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanığın eylemlerinin silahlı olduğu gerekçesiyle cezayı yarı oranda artırarak, 15 yıla çıkardı. Sanığın, aşamalardaki örgüte ilişkin beyanlarını dikkate alan heyet, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına, bu nedenle sanık hakkındaki cezanın 3 yıl 9 aya indirilmesine hükmetti. Mahkemedeki olumlu tavırları nedeniyle verilen cezada indirim uygulayan heyet, sanık Özdemir'i toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.