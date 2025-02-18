FETÖ İmamına 3 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

FETÖ İmamına 3 Yıl Hapis Cezası

Kemalettin Özdemir, FETÖ'nün 'emniyet imamı' olarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ceza indirildi.

18.02.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet imamı" olduğu iddiasıyla Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Kemalettin Özdemir hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi ancak ceza, etkin pişmanlık ve takdiri indirim hükümleri uygulanarak 3 yıl 1 ay 15 güne indirildi.

Kemalettin Özdemir'in, FETÖ'nün "emniyet imamı" olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı.

Duruşmaya, Özdemir ve avukatları katıldı. Duruşmada Özdemir, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yaptı.

Kemalettin Özdemir'den gizli oturum talebi: Dönemin İçişleri Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı, MİT Başkanı ve yetkilileri dinlensin

Kemalettin Özdemir, "Bu zamana kadar söylemediklerim vardı" diyerek, gizli oturum talebinde bulundu. Özdemir, şunları söyledi:

"2010 yılından itibaren ben bu yapıyla bir mücadeleye girdim. Bu zamana kadar söylemediklerim vardı. Ben ceza alsam da bu ayıbı aileme bırakmak istemiyorum. O yüzden bunları şimdi söylemek istiyorum. Belki gizli bir oturum yapılır ve anlatabilirim. Bir kısım bakanların burada tanık olarak dinlenmesini istiyorum.

Dönemin İçişleri Bakanı, MİT Başkanı ile aylarca Hilton Otel'in 5'inci katında benden bilgiler alındı. Görüntüler de var, kayıt alındı. Ben artık dayanamıyorum bu iftiralara. İsmen şahsen devlet yetkililerinin isimlerini tek tek arz ederim gizli bir oturumda, çünkü devletimin isimlerinin medyada bahis konusu olması içimi acıtır. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de dinlenmesini istiyorum."

Özdemir'in avukatı da "Müvekkilim, savcıyı günlerce bilgilendiriyor. MİT Başkanı dahil tüm yetkililerini bilgilendiriyor. Bu davada Kemalettin Özdemir'e ceza çıkarsa tüm FETÖ davaları zarar görür" savunmasını yaparak Özdemir'in beraatini istedi. Avukat aksi takdirde ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Etkin pişmanlık hükümleri ve takdiri indirim uygulandı

Kararını açıklayan Mahkeme heyeti, sanık Kemalettin Özdemir'in, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçunun sabit olduğuna karar vererek, sanığa 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanığın eylemlerinin silahlı olduğu gerekçesiyle cezayı yarı oranda artırarak, 15 yıla çıkardı. Sanığın, aşamalardaki örgüte ilişkin beyanlarını dikkate alan heyet, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına, bu nedenle sanık hakkındaki cezanın 3 yıl 9 aya indirilmesine hükmetti. Mahkemedeki olumlu tavırları nedeniyle verilen cezada indirim uygulayan heyet, sanık Özdemir'i toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ İmamına 3 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:46:38. #1.13#
SON DAKİKA: FETÖ İmamına 3 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.