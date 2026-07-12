FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kahramanı Eraslan Er: Millet uyanık olmalı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yapan Eraslan Er, "Bu millet, uyanık olmak zorundadır. Müslüman, uyanık olmak zorundadır. Biz düşmandan çok münafıklar tarafından ihanet ve sıkıntı yaşamış bir milletiz. O yüzden münafıklara, bizden gibi görünen ama bizden olmayan fasıklara dikkat etmemiz lazım. Bu da sadece devletin değil, hepimizin görevi." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde makam aracı vurulan, Jandarma Genel Komutanlığında EGM Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'ı ağır yaralı halde bularak hayata tutunmasını sağlayan Eraslan Er, darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Er, akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanlığında hareketlilik olduğu duyumu üzerine dönemin Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'dan telefonla, "Genelkurmay Başkanlığına geçin" talimatı aldığını belirtti.

Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesinden içeri alınmadıklarını, binada birçok ışığın kapatıldığını fark ettiklerini ifade eden Er, binadan birkaç el silah sesi duyduklarını, oradaki askeri personellerden, "bir askerin cinnet getirdiği" şeklinde duyum aldıklarını söyledi.

Ardından, Beştepe'deki Hisarcıklıoğlu camisinde paşalar Arif Çetin ve Ahmet Hacıoğlu ile görüşme talimatı aldığını ve darbe girişimini öğrendiğini aktaran Er, "Bana Arif Çetin Paşa, 'Eraslan, kalkışma oluyor kardeşim. Bunun hava ayağı Akıncılar Ana Jet Üssü, kara ayağı da burası, jandarma. Burayı hainlerden temizleyebilirsek darbenin kara ayağını kopartırız.' dedi. Burayı susturmamız ve düşürmemiz gerektiği için çalışmaya başladık." diye konuştu.

Er, Jandarma Genel Komutanlığı çevresindeki vatandaş yoğunluğunu sıcak çatışma esnasında fark ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletin iradesinin üzerinde başka güç tanımam." sözüyle vatandaşların sokaklara inerek darbeye karşı durduğunu belirten Er, "O gece, tarihte görülmemiş bir direnişe sahne oldu." ifadelerini kullandı.

"O gecenin mucizesi Turgut Aslan'dır"

EGM TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın jandarmada olduğunun öğrenilmesi üzerine arama faaliyetleri için unsurlar oluşturulduğunu sonrasında ise Aslan'ı başından vurulmuş halde bulduğunu anlatan Er, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başının arka kısmından kurşun girişi vardı. Çok kan kaybetmişti. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Ben de son vazifemi yaptım ona. Yüzünün kanını sildim, kulağına eğildim, kelime-i şehadet getirdim. İl müdürümüzü aradım. Dedim ki 'Turgut Başkan'ı bulduk, buraya ambulans gönderilmesi gerek.' Biz ambulansın gerekli güvenliğini alacağımızı söyledik. Kalkanlar eşliğinde sedyeyle çıkarttık. Elhamdülillah, o gecenin mucizesi Turgut Aslan'dır. Şöyle de bir kahraman, biz iki timle geldik, adam çıkmış tek başına gelmiş. O da ayrı bir kahramandı."

"Milletimize düşmanın yapamadığını, yanında oturup çay içtiğimiz, selamünaleyküm, aleykümselam dediklerimiz yapmaya çalıştı." ifadeleriyle FETÖ'nün devlete sızdığını anımsatan Er, "Bu millet de uyanık olmak zorundadır. Müslüman uyanık olmak zorundadır. Biz düşmandan çok münafıklar tarafından ihanet ve sıkıntı yaşamış bir milletiz. O yüzden münafıklara, bizden gibi görünen ama bizden olmayan fasıklara dikkat etmemiz lazım. Bu da sadece devletin değil, hepimizin görevi." değerlendirmesinde bulundu.

"Allah bu millete bir daha böyle bir kara gece yaşatmasın"

Darbe girişiminin yaşandığı gece FETÖ'cülerin masum insanlara saldırdığını söyleyen Er, "Çaresiz bir avuç müslüman evladının üzerine bomba attınız. Siz mi masumsunuz? Başkanlığımızdan buraya, Milli İstihbaratımıza, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Külliyeye, TRT'ye gelmek için göreve çıkmaya çalışan evlatlarımıza, devletin uçağı ve bombasıyla saldırdınız. Sonra da 'masumuz biz, bu bir senaryodur, bu bir komplodur, bu bir tiyatrodur' diyorsunuz. Kim attı buraya bombayı? Bunları bu hale kim getirdi? Böyle bir 'tiyatro' var mı? Allah'tan korksunlar." şeklinde konuştu.

Er, Özel Harekat Başkanlığının, şube olarak 22 Mart 1983'te kurulduğunu ve o günden 15 Temmuz'a kadar hiçbir düşman unsurunun yerleşkelere saldırmaya dahi cesaret edemediğinin altını çizdi.

Özel Harekat Başkanlığının bombalandığını ve Ankara Emniyet Müdürlüğünde çalışan kardeşinin yaralandığını da sonradan öğrendiklerini kaydeden Er, "Bizim personelimiz önce Allah'a sonra başındaki komutana, bizlere emanettir. Şehitleri duysaydım, burada hissi kararlar alabilir duruma gelebilirdik. Bu sağlıklı olmazdı. Devlet ve meslek büyüklerimiz, abilerimiz bunu biliyormuş ve bu yüzden bu bilgiyi bizden saklamışlar." diye konuştu.

Milletin bu tarz durumlara karşı daha bilinçli olması gerektiğini dile getiren Er, "Allah bu millete bir daha böyle bir kara gece yaşatmasın. Ama yaşatacak olanlar da bir şeyi iyi hesap etsinler. Bu millet asker millettir. Bu millet başka milletlere benzemez. Ayşe'si, Fatma'sı, Ahmet'i, Mustafa'sı cevabını verdi, yine verir." ifadelerini kullandı.