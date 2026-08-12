FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ablasıyla gizli yazışmaları ortaya çıktı - Son Dakika
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FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ablasıyla gizli yazışmaları ortaya çıktı

FETÖ\'cü Burkay Karatepe\'nin ablasıyla gizli yazışmaları ortaya çıktı
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FETÖ darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'nin, saklandığı dönemde ablası Ayşe Alanur Karatepe ile e-posta taslakları üzerinden iletişim kurduğu belirlendi. Yazışmalarda yurt dışı kaçış planları, kimlik-pasaport hazırlığı ve deprem sonrası karmaşadan faydalanma konuşmaları tespit edildi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve 5 Ağustos'ta tutuklanan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'nin arandığı dönemde ablası Ayşe Alanur Karatepe ile temas kurduğu belirlendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Burkay Karatepe ile örgütsel yöntemlerle irtibat kurduğu, kardeşine maddi destek sağladığı ve uzun süre saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen Ayşe Alanur Karatepe hakkında işlem başlatılmıştı. Şüphelinin Menteşe'de kaldığı otel odasında, kullandığı araçta ve Eskişehir'deki ikamet adresinde eş zamanlı arama gerçekleştirilmiş ve aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konulmuştu. Ayşe Alanur Karatepe, savcılık tarafından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

İncelenen dijital materyallerde, kardeşlerin ortak kullandığı e-posta hesabının "taslaklar" klasörüne kaydedilen "word" dosyaları üzerinden iletişim kurdukları belirlendi. Yazışmalarda, Burkay Karatepe'nin saklanmasına yönelik tedbirler, para ve ihtiyaç gönderimleri, buluşma planları ile kimlik ve pasaport hazırlığına ilişkin ifadelerin bulunduğu tespit edildi.

Yazışmaların birinde Ayşe Alanur Karatepe'nin kardeşine, "Temkinli olmaya devam, pusu da bekliyor çakallar açık bulmak için" şeklinde uyarıda bulunduğu görüldü. Başka bir dokümanda ise buluşma planına ilişkin "Haftaya Salı günü 9 Mart saat 14.00'te buluşalım. Çok özledim seni. Not bırak okuduğuna dair lütfen" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

SURİYE, LÜBNAN VE İRAN GÜZERGAHI

Dosyada yer alan başka bir yazışmada, yurt dışına çıkış ihtimaline ilişkin farklı güzergahların konuşulduğu görüldü.

Yazışmada "Belki Suriye üzerinden Beyrut falan işimiz olursa" ve "Van tarafından İran üzeri olursa" ifadelerinin kullanıldığı, ayrıca bu güzergahlarda güvenilir kişiler bulunduğundan söz edildiği kaydedildi.

KİMLİK VE PASAPORT HAZIRLIĞI

Yazışmalarda Burkay Karatepe'nin kimlik ve pasaport işlemlerine ilişkin ifadeler de yer aldı.

Bir dokümanda, "Sen ihtiyaçlarını belirle, biyometrik fotoğraf çektir. Bir tane lens olmasın, yeni tip çipli kimlik yaptırmak gerek" ifadelerinin bulunduğu belirtildi.

Bir diğer yazışmada da "Kimlik vs işini, güvendiğim biri var onunla halledeceğim, pasaport da çıkartıyorlar ama pasaport ile kimlikteki fotoğraf aynı olmasın" ifadeleri ile "10000 USD para biriktirdim, kimlik ve pasaport için" sözlerinin yer aldığı görüldü.

KAMERALARA KARŞI UYARI

Soruşturma dosyasındaki yazışmalarda, Burkay Karatepe'nin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarına ilişkin uyarılar da dikkat çekti. Bir mesajda "Tüm köylerin giriş çıkışında kamera var. Arabanın içinde gözükmeyecek şekilde durman lazım. Yürürken de tarla içinden dolan ana yoldan değil" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

Aynı yazışmada "Acele etme sakın" ve "dikkat çekmesin bu adam nasıl geçiniyor demesinler diye arada iş yap riske gitmeden" ifadelerinin de yer aldığı kaydedildi.

"DEPREM ZAMANI TAM KARMAŞA VAKTİYDİ"

Dosyada yer alan başka bir yazışmada ise 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında oluşan ortamdan söz edildiği görüldü. Yazışmada "Aslında 2 yıl önce deprem zamanı tam karmaşa vaktiydi, düşünemedik. Değerlendiremedik bunu" ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Aynı yazışmada "güzel bir ülkede geçiririz beraber", "beraber gideceğiz" ifadelerinin yanı sıra ev, ofis ve araç satışına ilişkin planlamalardan söz edildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerdeki incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Ağustos, Güncel, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ablasıyla gizli yazışmaları ortaya çıktı - Son Dakika

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