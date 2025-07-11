FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz gazisi Serkan Sağlam, vücudundaki kurşunla yaşamını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz gazisi Serkan Sağlam, vücudundaki kurşunla yaşamını sürdürüyor

FETÖ\'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz gazisi Serkan Sağlam, vücudundaki kurşunla yaşamını sürdürüyor
11.07.2025 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde İstanbul'da Türk Telekom binasının önünde açılan ateş sonucu yaralanarak gazi olan 36 yaşındaki Serkan Sağlam, hain teşebbüsün izlerini hala vücudunda taşıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde İstanbul'da Türk Telekom binasının önünde açılan ateş sonucu yaralanarak gazi olan 36 yaşındaki Serkan Sağlam, hain teşebbüsün izlerini hala vücudunda taşıyor.

Sivaslı inşaat ustası Sağlam, 35 kişilik ekibiyle İstanbul'un Kadıköy ilçesinde şantiyedeyken sosyal medya ve akrabasından darbe girişimi olduğu yönünde haber aldı. Caddebostan'daki şantiyeden 20 çalışma arkadaşıyla sokağa çıkan Sağlam, yolda karşılaştıkları diğer sivil gruplarla FETÖ'cü askerleri durdurmak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürümeye başladı.

Bu sırada darbecilerin Türk Telekom binasını ele geçirme girişiminden haberi olunca Üsküdar Acıbadem'deki noktaya geçen Sağlam, açılan ateş sonucu yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede 34 gün tedavi gören Sağlam'ın vücudundaki 2 kurşundan biri operasyonla çıkarıldı ancak diğeri hassas bölgede bulunduğu için alınamadı.

İki çocuk babası Sağlam, gazilik ünvanını aldıktan sonra 2017'de Sakarya Adliyesi'nde göreve başladı.

Şu anda Akyazı ilçesindeki Adliye Sarayı'nda memur olarak görevini sürdüren Sağlam, bedenindeki kurşunu, verdiği demokrasi mücadelesinin gurur nişanesi olarak taşıyor.

"Üzerimize 15-20 el ateş ettiler"

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Sağlam, o gece darbeci askerler tarafından kendisine küfürler ve hakaretler edildiğini, 2 G3 mermisinin isabet etmesiyle yaralandığını belirtti.

Olay yerine yaklaştıklarında, yaşlı bir kadının, ateş açılması sonucu camı patlayan arabasıyla yolunu keserek, "Gitmeyin, ateş ediyorlar." dediğini aktaran Sağlam, o sırada 17 yaşlarındaki bir kız çocuğunun halkın önüne geçip, "Sizin anneniz, bacınız yok mu? Ölmek var, dönmek yok. Şimdi gitmezsek, bundan sonra gidecek vatanımız olmaz." demesinin ardından ekibiyle Türk Telekom binasının önüne gittiklerini kaydetti.

Sağlam, binanın önünde 4 asker, 1 komutan ve arkalarında da tank olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türk Telekom binasının içerisine girmişler. Önce bize dur ihtarı çektiler, durduk ve 'Komutanım ne oluyor?' diye sorduk. 'Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için yönetime el koymuştur' dedi. Halk arkadan 'Ya Allah, ya bismillah' diye bağırmaya başladı. En öndeydim komutanın söylediklerini anlamaya çalışıyordum. Komutanın tek kelimesini duydum, 'Nişan alın, ateş' emrini verdikten sonra 2 asker diz çöktü, 1 asker yere yattı, üzerimize 15-20 el ateş ettiler. Bu ateş sırasında kimseye bir şey olmadı ama arkamdaki en az 200 kişi ara sokaklara dağılmaya başladı."

Kaçan halka "Nereye gidiyorsunuz? Bu vatan bizim bunlar istilacı, asker değil. Gelin." şeklinde ifadeler kullandığını söyleyen Sağlam, bunu duyan darbeci kurmay yüzbaşı Mehmet Karabekir'in, küfrederek "Sıkın şuna." dediğini, sonra ayağına doğru ateş edildiğini, o sırada sırt çantasındaki keseri fırlatmaya çalışırken vurulduğunu anlattı.

Sağlam, yarasına tampon yapıp halkın kaçtığı yere gittiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Elimi çektiğimde kan boşalmaya başladı. O sırada nefesim gitti, sesim kısıldı, nefes alamama durumuna geldim. Avrupa yakasından gelmiş, yolunu kaybetmiş ticari taksi denk geldi. Halk taksinin önüne geçti, beni taksiye bindirdiler. Önce özel hastaneye gittik, buradaki ilk müdahaleden sonra Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittik. Her yerde kolu kopan, parçalanan, bağırsakları dışarı çıkmış insanlar... Mahşer günü gibiydi. 1 saat göğüs cerrahının gelmesini bekledik, ameliyata girecekken F-16'ların ses bombaları atmasıyla hastane sallanmaya başladı. Herkes sığınaklara kaçmaya başladı. Yanıma gelen göğüs cerrahı, 'Nereye gidiyorsunuz? Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz. Bu hastalar ve gazilerimiz ne olacak?' dedi."

Yoğun bakımda geçen günlerin ardından kendisine geldiğini ve ameliyattan 3-4 gün sonra kızını görmek istediğini ifade eden Sağlam, "Kızımı görmek için canımı bile verebilirdim çünkü insan evladı için yaşar. Üzülüp, ağlamaya başlayınca uzman doktor üzerimdeki kabloları, hortumları toplattırdı yoğun bakımın kapısına kadar getirdi beni. Kapıyı açtı, çocuğumu orada gördüm. İnsan çocuğu, evladı için yaşıyormuş ama sıkıntı yok ölseydim de devletimin çocuğuma iyi bakacağını biliyordum. Hastanede kızımı gördükten sonra hayata tutunmaya başladım." şeklinde konuştu.

Kendi isteğiyle servise çıktıktan kısa süre sonra göğsünde ağrı hissetmeye başladığını söyleyen Sağlam, şunları kaydetti:

"Akciğerimin biri sönmüş, diğeri de sönmek üzereymiş. Doktorlar tekrardan yoğun bakıma indirerek makinelerle ciğerlerimi açmaya çalıştı. Psikolojim tamamen bozulmaya başladı, bilinci açık hasta yoğun bakımda. Bütün akrabalar geliyor, onları görünce 'Artık öleceğim' diyordum. Ölümle yaşam arasında gidip gelmeye başladım. Çok şükür bu süreci de atlattım."

Sağlam, FETÖ'nün darbe girişiminde milletin bağımsızlığına sahip çıktığını vurgulayarak, 9 yıl değil 19 yıl geçse de aynı mücadele ruhunun devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, Serkan Sağlam, Türk Telekom, 15 Temmuz, İstanbul, Güvenlik, sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz gazisi Serkan Sağlam, vücudundaki kurşunla yaşamını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Manavgat Belediyesi’nde işler karıştı Başkanvekili kura ile belirlenebilir Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Atina’da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu Atina'da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi

14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
20:41
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
20:04
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
20:02
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
20:00
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
19:58
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 15:47:22. #7.13#
SON DAKİKA: FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz gazisi Serkan Sağlam, vücudundaki kurşunla yaşamını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.