FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz gazisi Şefkatlioğlu protez bacağıyla 9 yıl sonra yürümeye başladı - Son Dakika
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FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz gazisi Şefkatlioğlu protez bacağıyla 9 yıl sonra yürümeye başladı

FETÖ\'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz gazisi Şefkatlioğlu protez bacağıyla 9 yıl sonra yürümeye başladı
14.07.2025 11:15
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İstanbul'da 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminde eşi şehit olan, kendisi de bir bacağını kaybeden gazi Vahide Şefkatlioğlu, protez bacağının vücuduna uyum sağlamasıyla 9 yıl aradan sonra bastonla da olsa yürümenin sevincini yaşıyor.

İstanbul'da 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminde eşi şehit olan, kendisi de bir bacağını kaybeden gazi Vahide Şefkatlioğlu, protez bacağının vücuduna uyum sağlamasıyla 9 yıl aradan sonra bastonla da olsa yürümenin sevincini yaşıyor.

Şanlıurfalı 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Vahide Şefkatlioğlu, oğlunun doğum günü olan 15 Temmuz'da kutlama yapmak için hazırlandıkları esnada "darbe girişimi" olduğunu duyunca eşiyle sokağa çıktı.

Çok sayıda vatandaşla Atatürk Havalimanı'na yürüdükleri sırada üzerlerinden tank geçmesi sonucu eşi Mehmet Şefik şehit, kendisi de gazi olan Şefkatlioğlu, aradan geçen yıllar boyunca 2,5 ay yoğun bakımda kalarak İstanbul ve Ankara'daki hastanelerde toplam 48 ameliyat geçirdi.

Bacağının birini kaybeden diğerini ise ameliyatlarla kurtarmayı başaran Şefkatlioğlu, bacağına uyumlu proteze 9 yıl aradan sonra Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kavuşarak yeni yeni baston kullanarak yürümeye başladı.

Şanlıurfa Valiliğinin daveti üzerine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılmak için memleketi Şanlıurfa'ya gelen Şefkatlioğlu, çok sevdiği tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezip, balıklara yem attı.

"İman gücüyle mücadele ettik"

Vahide Şefkatlioğlu, 15 Temmuz günü ve sonrasında yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine, "Sokağa çıktığımızda o insan selini gördüğümüzde gerçekten Allah'ın lütfunun ne kadar büyük olduğunu, devletini ve milletini seven o kadar genci gördükten sonra bu vatanın yıkılmayacağını anladık. Bir yandan gözyaşı döktük, bir yandan tekbir getirdik, dua ettik." dedi.

Yürürken tanktan üzerlerine ateş açıldığını anlatan Şefkatlioğlu, şöyle devam etti:

"Arkama baktığımda bir tankın gelmesi için o insanların canavar olması gerekiyordu ki gerçekten canavarlardı. ve biz 20 dakika yürüdükten sonra tanktan ateş açılmaya başlandı. Eşim bacağını bariyerin üstüne koydu, ben alttan geçtim o esnada tank üstümüzden geçti. Eşim orada şehit olmuştu. Benim bir bacağım kopmuştu. Şuurumu yitirmemiştim ama gözüm kapalıydı. Elhamdülillah çevredekilerin yardımıyla bir arabayla hastaneye gittim. Hastanede doktorlarımız çok çaba gösterdi, 2,5 ay sonra komadan çıktım. İlk uyandığımda bacağım kesilmişti ama benim doktorlara ilk sorum 'vatan kurtuldu mu?' oldu. Ben cesaretli bir insan değildim. O gün Rabbimiz içimize öyle bir iman gücü koydu ki karşımızda kim olursa olsun biz bu vatanın evlatları olarak bayrağımıza, ezanımıza sahip çıktık, bugün olsa yine aynı şekilde yaparız."

"O gün acı hissetmedim"

Yıllar süren tedavisinin nihayet tamamlanma aşamasına geldiğini dile getiren Şefkatlioğlu, şunları kaydetti:

"Ben komadan uyandığımda bacağımın alttan kesileceğini söylediler, bacağım ampute olmuştu. Bir bacağımı kaybettim, diğer bacağımda 48 ameliyat geçirdim, 3 tane platinim var. O gün tank üzerimizden geçtiğinde eşim ikiye ayrılmıştı, o gün hiç acı hissetmedim. Bu Allah'ın bize verdiği bir lütuf diye düşünüyorum. Bizim bu iman gücümüz olduğu sürece bu vatana hiçbir şey olmayacak. Bu vatanı bu kadar seven evlatlarımız olduğu sürece ve bizim de bu bayrak sevdamız, Kur'an sevdamız, iman sevdamız oldukça, Cumhurbaşkanımızın arkasında olacağız. O da inşallah bizim arkamızda olduğu sürece bu vatana kimse ihanet edemeyecek. 15 Temmuz sürecinin üzerinden 9 yıl geçti, ben hala tedavi görüyorum, geride kalan yıllar boyunca çok sıkıntılar yaşadım. Ankara'daki askerlerimizin tedavi olduğu hastanede çok şükür şifamı buldum."

Vahide Şefkatlioğlu, 15 Temmuz günü doğum günü olan çocukları Osman'a babasının şehitlik, kendisinin ise gazilik onuru ve gururunu bıraktığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz gazisi Şefkatlioğlu protez bacağıyla 9 yıl sonra yürümeye başladı - Son Dakika

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