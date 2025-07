FETÖ\'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz şehidinin hatıraları "Cennet"ten köşe oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki babaevinde oluşturulan "anı evi" ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yiğit'in ailesi, ilçedeki evlerinin bodrum katında 8 yıl önce "Cennet'ten bir köşe" diyerek "anı evi" oluşturdu. Şehidin parçalanan cep telefonu, olay yerinde bulunan şarapnel parçası ve şehit mesai arkadaşlarının fotoğrafları gibi birçok objenin yer aldığı "anı evi"ni çok sayıda kişi ziyaret ediyor.

Hain darbe girişimin olduğu 15 Temmuz'u anımsatan anı evi, ziyaretçilerini hüzünlendirirken vatan mücadelesiyle de gururlandırıyor.

Baba Yahya Kemal Yiğit, AA muhabirine, 9 yıl geçmesine rağmen her saniye ve dakikayı 15 Temmuz gibi yaşadıklarını söyledi.

Şehitliğin büyük bir rütbe olduğunu vurgulayan Yiğit, bu mertebenin yerini dünya malının alamayacağını belirtti.

Vatan için bir evlat verdiklerini dile getiren Yiğit, "Değil bir evlat, binlerce evladım olsa bu aziz vatan için feda etmezsem namerdim. Rabb'im inşallah bizlere de o şehadeti nasip eder diye hep dua ediyoruz." dedi.

Yiğit, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük bir kahramanlık destanı yazıldığını anımsatarak, "15 Temmuz, tıpkı Bedir'de, Uhud'da olduğu gibi Allah'ın mucizesinin tecelli ettiği gecedir. Çünkü elimizde tırnak çakısı yoktu. O tanklara, toplara, uçaklara karşı koyan bir millet daha yok. Bizim kalbimizde iman var. İman varsa imkan da var. Türk milletindeki olan hasletler samimi söylüyorum dünyada hiçbir millette yok." diye konuştu.

Ziyaretçilere kızını anlatıyor

Müzeye çevrilen anı evine gelen ziyaretçilerle ilgili konuşan Yiğit, " Türkiye'de hatta dünyada binlerce Cennet'imiz oldu. Her yıl onlarca şehrimizden yurt dışından Cennet'lerimiz gelir bizi ziyarete." ifadelerini kullandı.

Müze evinde kızının çocukluğundan, gençliğinden, meslek hayatından kalan hatıralarının bulunduğunu anlatan Yiğit, şöyle devam etti:

"Vitrinde, Cennet'in bizzat kullandığı eşyaları, ajandaları, üniformaları, kamuflajları, ayakkabıları var. Spor yaparken giydiği formaları, elbiseleri, fanusta beylik tabancası var. Diğer fanusta yanmış telefonu var. Dünyada kullanılması yasak olan o misket bombasının bir şarapnel parçası var. Gençlerimize, çocuklarımıza 15 Temmuz'un ne olduğunu burada en güzel canlı yaşayarak anlatıyoruz. Bir okul geliyor ziyaretimize, bakıyorum 3-4'ü bir köşeye çekilmiş ağlıyor. Geldiklerinde bir başka, çıkarken bambaşka halle çıkıyorlar."

Ziyaretçiler duygusal anlar yaşıyor

Ziyaretçilerden Lütfü Özsolak da herkese 15 Temmuz şehidinin hatıralarının yer aldığı anı evini görmelerini tavsiye etti.

Burayı yer yıl ziyarete geldiklerini kaydeden Özsolak, "Devletimize her kim bugüne kadar sahip çıktıysa Türk milleti olarak biz onunla gurur duyuyoruz. Vatan için kim her kim can vermişse mücadele etmişse hepsinden de Allah razı olsun diyoruz." dedi.

Bünyan'da yaşayan 70 yaşındaki Nasip Kaysi ise Cennet Yiğit'in çok akıllı bir çocuk olduğunu ve vatanı için şehit olduğunu dile getirdi.

Müzeyi ziyaret ettiğinde çok hüzünlendiğini anlatan Kaysi, hüznü ve gururu bir arada yaşadığı söyledi.