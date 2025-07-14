FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Avusturya'nın eski Ankara Büyükelçisi Wölfer, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını AA'ya anlattı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Avusturya'nın eski Ankara Büyükelçisi Wölfer, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını AA'ya anlattı Açıklaması

14.07.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türkiye'de görevli olan Avusturya'nın eski Ankara Büyükelçisi Klaus Wölfer, "Ülkenin Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan) çağrısı üzerine halkın sokaklara çıkıp tanklara karşı koyması takdire şayan bir tepkiydi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türkiye'de görevli olan Avusturya'nın eski Ankara Büyükelçisi Klaus Wölfer, "Ülkenin Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan) çağrısı üzerine halkın sokaklara çıkıp tanklara karşı koyması takdire şayan bir tepkiydi. Bu, sivil direniş bakımından ders niteliğindeydi." dedi.

Büyükelçi Wölfer ve Medya ve İletişim Uzmanı Dr. Harvey Dzodin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Wölfer, 15 Temmuz gecesi başkentte olduğunu ve Büyükelçilik konutunun TBMM'ye çok yakın bir yerde bulunduğunu belirterek, ilk anları 14 yaşındaki kızından öğrendiğini söyledi.

Günü Ankara'nın kalbinde, huzur içinde geçirdikleri sırada savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını fark ettiklerini dile getiren Wölfer, "Uçaklar çok alçaktan ve kulağımızı sağır edecek bir ses çıkararak parlamentonun üzerinden geçmeye başladı. Kızım çok endişelendi. Gerçekten korktu ve ağlamaya başladı." dedi.

Wölfer, kızını teselli etmek adına bunun Türk Hava Kuvvetleri tarafından olası bir acil durumu önlemek adına yapılan tatbikat olduğunu söylediğini ancak kızını rahatlatamadığını kaydetti.

Kızının ısrarları sonunda televizyonu açtığını ve askerlerin İstanbul'da boğaz köprüsünü kapattığını gördüğünü aktaran Wölfer, işte o anda aslında bir darbe girişimi yapıldığını anladığını belirtti.

Wölfer, o andan itibaren tam anlamıyla neler olduğunu anlamaya çalıştıklarını, büyükelçilik görevi gereği de Viyana'ya nelerin yaşandığını bildirdiklerini anlattı.

"Bu, sivil direniş bakımından ders niteliğindeydi"

15 Temmuz'da halkın darbeye karşı koymasına değinen Wölfer, "Ülkenin Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan) çağrısı üzerine halkın sokaklara çıkıp tanklara karşı koyması takdire şayan bir tepkiydi. Bu, sivil direniş bakımından ders niteliğindeydi." diye konuştu.

Wölfer, 1968'de Sovyetler Birliği'ne bağlı birliklerin Prag'a girdiğinde benzer görüntüleri gördüklerini ancak orada direnişçilerin işgalcilere karşı koymak için çok zayıf kaldığını kaydetti.

Demokrasinin her zaman işlediğinden emin olmak gerektiğini dile getiren Wölfer, "O gece parlamento fiziksel saldırıya uğradı. Bir ulusun kalbine saldırmak gerçekten çok dikkat çekici ve çok iğrenç bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu, demokrasi için bir zafer, darbe girişimi ve kötü niyetli güçler içinse bir yenilgiydi"

Medya ve İletişim Uzmanı Dr. Harvey Dzodin ise darbe girişimi sırasında Çin'de bulunduğunu ifade ederek, "Televizyon izliyordum ve Türkiye'de çok zaman geçirdiğim için bu olay beni hipnotize etti." dedi.

Dzodin, Türk halkının daha önce de askeri darbelere tanıklık ettiğini ancak buradaki dayanışmanın kendisini şaşırttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da vatandaşlara yaptığı çağrıyı hatırlatan Dzodin, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) bence uçakta birkaç kez neredeyse öldürülmek üzereyken yaptığı konuşma durumu değiştirdi ve gidişatı tersine çevirdi. Bu, demokrasi için bir zafer, darbe girişimi ve kötü niyetli güçler içinse bir yenilgiydi." yorumunu yaptı.

Dzodin, Batı'nın darbe girişimini kınamakta yeterince hızlı olmadığını belirterek, "Bence birçok ülke başlangıçta daha fazlasını yapabilirdi." ifadesini kullandı.

Öte yandan, yapay zeka ve deepfake'in tehlikelerine işaret eden Dzodin, insanların bu teknolojiyle üretilen bilgiler arasından gerçek ile sahteyi ayırt etmekte zorlandığını kaydetti.

Dzodin, dezenformasyondan endişe duyduğunu vurgulayarak, günümüz teknolojisinin 2016'da bulunmasının son derece tehlikeli olabileceği, dolayısıyla gelecek için hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Avusturya, Politika, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Avusturya'nın eski Ankara Büyükelçisi Wölfer, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını AA'ya anlattı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı
“Hesap“ kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler "Hesap" kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
Kredi kartı sahiplerine müjde Limitler artıyor, vadeler uzuyor Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Macaristan’ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti Macaristan'ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Ankara’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
09:07
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel’i ziyaret edecek
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek
02:38
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
17:01
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
16:43
Adana’da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
Adana'da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
16:13
Bakan Ersoy duyurdu Antalya’da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
15:47
AKOM uyardı İstanbul’da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
AKOM uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 11:21:49. #7.12#
SON DAKİKA: FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Avusturya'nın eski Ankara Büyükelçisi Wölfer, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını AA'ya anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.